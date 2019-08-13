和大加碼投資嘉義大埔美園區 總投資額逾40億元

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）汽車傳動系統製造廠和大嘉義廠預計今年底建置14條產線量產，加碼投資嘉義大埔美精密機械園區，新建和大嘉義三廠，總投資金額超過新台幣40億元。

和大今年持續投資嘉義廠房設備建置，增設自動化齒輪與傳動軸元件智能產線，預計今年底可建置共計14條產線加入量產。

另外和大同時加碼投資嘉義大埔美精密機械園區，新建和大嘉義三廠，占地面積9100坪，總投資金額超過40億元，可再擴充10條智能化產線。

相關廠區鎖定生產電動車系統零件，供應包含來自美洲F客戶、歐洲B客戶與J客戶、韓國L客戶的電動車傳動系統零件採購訂單。和大以嘉義大埔美精密機械園區作為最大製造基地，邁向營收百億元目標前進。

展望下半年，和大美國客戶及電動車客戶訂單回溫出貨推升，下半年業績可望翻紅，目前和大手中握有多筆電動車傳動系統零件採購訂單，看好未來5年業績成長動能無虞。

法人預估，和大下半年業績可望逐季成長、逐月回溫，8月之後業績將會回升，預估到11月之後，可以回到去年同期水準、甚至超越去年同期。

和大第2季稅後淨利新台幣1.89億元，較第1季1.92億元微減1.27%，第2季每股稅後純益0.75元，與第1季EPS 0.75元持平。今年上半年稅後淨利3.82億元，較去年同期6.36億元下滑40%，每股稅後純益1.5元，低於去年同期EPS 2.5元。（編輯：李信寬）1080813