PChome連兩季獲利 上半年每股賺0.62元

（中央社記者吳家豪台北13日電）電商業者網路家庭今天公布2019年第2季財報，每股盈餘（EPS）新台幣0.2元，連續兩季獲利，上半年每股盈餘0.62元；網家今天也宣布收購子公司支付連股份，加速支付與網路金融服務布局。

PChome網路家庭今年第2季合併營收88.27億元，年增12.6%；累計2019年上半年合併營收180.29億元，創同期歷史新高。

網家發布新聞稿表示，旗下子公司商店街市集自2018年底起，由免費補貼模式進入收費模式，今年第2季營業利益達損益兩平；網家業務布局開始產生正向回饋，今年第1季及第2季持續獲利，母公司B2C（企業對消費者）網購今年第2季營業利益年增62%。

此外，網家與子公司商店街的董事會今天通過集團旗下支付連的股權交易案，網家將以現金收購商店街市集持有支付連全數股權。交易完成後，網家對支付連直接持股將達55%，未來集團線上、線下支付服務整合與網路金融服務將有更積極的布局。

網路家庭集團董事長詹宏志表示，過去兩年支持子公司商店街積極投入新電商模式，行銷費用雖大幅增加，但獲得數百萬全新用戶，導入收費模式後，已開始產生獲利，今年旗下PChome24h購物、商店街市集及露天拍賣三大電商平台營收與獲利都可望成長。

詹宏志說，支付業務也將進行策略整合，除了支付連提供電商交易線上支付，Pi拍錢包則透過行動支付與線下消費場景接軌，未來將從網路服務出發，發展線上線下整合的網路金融服務，與各種金融機構和金融科技服務應用提供商展開合作。

網家為加速建構完整「P幣」點數生態圈，繼PChome24h購物後，集團子公司露天拍賣也於7月導入Pi拍錢包支付與P幣使用，並與台灣樂天市場的超級點數、宜睿智慧「拍享券」的電子票券、「有無外送」App外送服務合作，P幣的使用通路數已超過5萬5000家店。（編輯：郭萍英）1080813