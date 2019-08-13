卓越上半年每股盈餘1.91元 7月營收創新高

（中央社記者吳家豪台北13日電）教育集團卓越成功公布上半年財報，稅後淨利新台幣3285萬元、年減46.58%，每股盈餘1.91元；今年7月合併營收8492萬元，月增20.4%，年增4.61%，創今年單月新高。

卓越2019年上半年合併營收4.28億元，年減4.07%；光纖及教育事業營收比重分別為27%、73%；上半年毛利率44%，營業利益率8%。

卓越今天發布新聞稿說明，集團致力擴大旗下陳立教育於兩岸市場占有率，故上半年營運成本及費用提升，使得整體營運表現較去年同期呈現落差，但隨著旗下雙事業重要策略執行效益逐步展現，將挹注集團營運成長動能。

卓越教育事業近年加大國中、國小領域招生，持續推動「陳立菁英學院」課程，帶動國中部營收占教育事業比重逐步攀升至7.4%；國小菁英學院課程除了原有台北地區授課，也將於全台其他14所分校陸續上線。

展望下半年，卓越表示，除了受惠光纖事業7月出貨表現升溫，7月並與昊德資優教育旗下中壢分校簽約合作，有助減輕補習班師資教學品質、培訓與教材研發投入的成本。

此外，第3季為招生傳統旺季，卓越將持續透過社群媒體、實體車身與捷運廣告及全台分校推出試聽課等行銷策略，帶動陳立教育的招生表現。（編輯：林興盟）1080813