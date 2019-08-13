仁寶輸美筆電返台生產 近期可望小量出貨

（中央社記者潘智義台北13日電）因應美國對中國輸美筆電等3000億美元商品加徵10%關稅，仁寶電腦工業總經理翁宗斌今天在法人說明會表示，輸美筆電近期可望小量自台灣出貨，大量正式出貨則在年底或明年初。

翁宗斌指出，台灣廠、越南廠都可生產筆電、智慧行動裝置或其他輸美產品，為客戶在兩地建置的新產能，今年底或明年初即可大量出貨；仁寶筆電有3至4成銷美，生產地點由客戶自行選擇，也有客戶選擇自中國出貨，至於非銷美產品就沒有移動生產線的問題。

另外，先前已納入加徵關稅的網通產品，早已自台灣、越南廠出貨銷美。

仁寶今天公布第2季合併營收為新台幣2523.95億元，較第1季成長20%，較去年同期成長6%。第2季合併營業淨利26.59億元，較第1季成長10%，較去年同期成長1%。第2季合併稅後淨利為20.32億元，其中歸屬母公司淨利為17.91億元，較第1季成長33%，較去年同期衰退14%。單季每股盈餘0.41元。

仁寶上半年合併營收4629.96億元，較去年同期增加 7%。合併營業淨利為50.81億元，較去年同期增加9%。合併稅後淨利為36.92億元，其中歸屬母公司淨利31.42億元，每股盈餘為0.72元。

另外，英業達今天公布，今年第2季合併營收1278.02億元，較第1季成長11%，較去年同期成長1%。第2季稅後淨利12.32億元，較第1季衰退6%，較去年同期衰退38%。第2季歸屬母公司淨利11.1億元，每股盈餘0.38元。

英業達上半年合併營收2426.67億元，較去年同期成長約5%，稅後淨利25.4億元，較去年同期衰退15%，歸屬母公司淨利30.61億元，每股盈餘0.85元。

英業達第2季個人電腦及伺服器產品占整體營收84%、智慧裝置占15%、太陽能占1%。（編輯：楊凱翔）1080813