京元電第2季獲利創近期次高

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓測試廠京元電第2季稅後淨利新台幣6.05億元，每股稅後純益0.49元，法人指出是7個季度以來單季次高。公司董事會今天也決議提高資本支出至93.65億元。

京元電第2季合併營收60.9億元，比第1季52.6億元成長15.8%，較去年同期50.4億元增加20.8%，創歷年單季新高。第2季合併毛利率24.86%，較第1季21.35%增加3.51個百分點，比去年同期28.06%減少3.2個百分點，第2季合併營業利益7.99億元，合併營益率13.13%，較第1季8.71%增加4.42個百分點，比去年同期15.59%減少2.46個百分點。

京元電第2季稅後淨利6.05億元，較第1季3.79億元成長59.4%，比去年同期3.72億元增加62.5%，第2季每股稅後純益0.49元，優於第1季EPS 0.31元和去年同期EPS 0.3元。

法人指出，京元電第2季業外虧損較去年同期大幅收斂，帶動稅後淨利上揚，第2季獲利是7個季度以來單季次高。

京元電上半年稅後淨利9.84億元，較去年同期7.2億元成長36.6%，上半年每股稅後純益0.8元，優於去年同期EPS 0.59元。

京元電董事會今天決議通過今年資本支出，由新台幣68.5億元提高至93.65億元，公司指出各項資本支出預算執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。

展望下半年，法人指出中國大廠華為（Huawei）持續深耕5G應用，基地台和手機晶片測試量持續增加，此外，蘋果（Apple）收購英特爾（Intel）旗下部分數據機晶片業務，對京元電是長期利多。

此外，京元電旗下東琳精密主要從事IC封裝和記憶卡封裝服務，下半年可受惠記憶體產業價格回溫。

法人預估，京元電第3季業績可望季增超過10%，上看15%，創歷年單季新高，第4季業績可望續季增5%到7%之間，再創單季新高。

展望今年，法人報告預估，京元電今年整體業績可望成長超過20%，估今年業績有機會站上新台幣260億元，創歷年新高，明年業績可望再年增10%到15%，續創新高。

京元電董事會今天也通過人事異動案，原發言人、財務主管暨財務長陳壽康因個人生涯規劃，將轉任董事長室特別助理，規劃15日生效。（編輯：李信寬）1080814