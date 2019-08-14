元太攜手DCI推電子紙照護看板 獲美醫院採用

（中央社記者潘智義台北14日電）電子紙龍頭元太科技今天宣布與智慧醫療照護科技解決方案商DCI（Digital Connected Intelligent Health Technology,Inc.）合作，推出採用電子紙的數位健康照護資訊顯示看板，獲美國醫院採用。

元太說明，美國佛羅里達州那不勒斯市Landmark醫院為全美第一家導入上述系統的醫院，Landmark醫院在美國各州共有7家分院，積極引進創新科技為病患提供醫療照護。

元太科技表示，病患資訊顯示器與病房資訊顯示器由DCI公司製造，採用具低耗電與廣視角特性的電子紙，取代醫院場域使用的傳統手寫白板，透過電子紙看板顯示電子健康紀錄，以確保資訊傳遞的正確性，提升醫生、醫護人員以及病患與家屬間的溝通。

元太科技說，與DCI合作推出提升病患醫療體驗的產品，在不更改醫療照護流程的前提下，透過電子紙顯示看板，DCI製造與軟體系統的專業能力，可讓醫院簡易安裝醫療照護資訊顯示看板。

另外，有別於傳統液晶顯示器（LCD）螢幕反光、藍光刺眼的顯示困擾，電子紙採用反射式技術顯示，可提供如同紙張般的廣視角舒適視覺體驗，不會干擾病患治療與恢復期間的休養。（編輯：郭萍英）1080814