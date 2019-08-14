中華電攜手雷虎 打造空中基地台助救災

（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信與雷虎科技今天宣布，將共同展示「中華電信空中基地台系統（CHTUAS）」，透過無人機與4G/5G行動通信網路的結合，打造先進的防救災緊急通信系統。

中華電信與雷虎科技將於15日至17日舉辦「2019台北國際航太暨國防工業及台灣無人飛行載具展」中，共同展示「中華電信空中基地台系統（CHTUAS）」。

台灣每年常因遭受地震、颱風等天然災害，造成嚴重損害，中華電信說明，與雷虎科技合作測試的「空中基地台系統」，可協助政府於第一時間投入救援，緊急提供臨時通信，以提升民眾生命與財產安全。

「空中基地台系統」主要用於緊急救難通訊需求，當地面通信網路受到天災損毀，造成所有通訊中斷，中華電信衛星行動搶修車於災難現場就位後，搭配無人機酬載小型基地台快速升空，提供災區緊急通訊服務，讓災區民眾得以和外界連絡，降低因災害產生的心理恐慌；協助救災指揮中心有效掌握情資，展開適當的救援行動。

「空中基地台系統」是由中華電信衛星行動搶修車、雷虎科技無人機共同組成。雷虎同軸雙旋翼無人機（CX-180 ICEMAN），可提供高度達100米定點、長滯空的飛行動力，最大起飛重量35公斤的高承載能力，搭載中華電信的4G/5G小型基地台設備，利用繫留纜線提供電力與傳輸，透過地面衛星行動搶修車上的碟型天線將訊號發送至衛星，再由衛星中繼到地面站，建構完整行動通信網路，可克服災區人車無法抵達的「通訊孤島」區域，快速提供救援單位及災區民眾回報災情，掌握黃金救援72小時等緊急通訊需求。

中華電指出，雷虎無人直升機（T-150 MAVERICK）承載中華電信的行動通信轉發器或微型基地台（Repeater/Relay），連結CX-180 ICEMAN無人機的4G/5G通訊基站，使訊號覆蓋範圍再擴展。空中基地台系統可由地面控制站傳達訊息給機上飛控系統，預先規劃飛行路徑，發揮自主及穩定飛行的功能。（編輯：郭萍英）1080814