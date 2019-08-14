瓦城上半年寫新高 雅茗戰鬥部隊成型

（中央社記者江明晏台北14日電）瓦城與雅茗-KY今天公布上半年財報，瓦城營收、毛利、獲利3大指標皆創新高，雅茗-KY每股賺2.1元，優於去年同期，看好黃金鐵三角戰鬥部隊成形，將帶旺下半年營運。

瓦城今天公布第2季財報，2019上半年營運動能暢旺，上半年營收新台幣24.68億元，年增16.1%，毛利13.26億元、稅後純益1.97億元，年增4.5%，每股純益（EPS）8.54元，年增4.5%，上半年營收、毛利及獲利表現，三大指標皆創歷史新高。

展望全年，瓦城下半年全集團將再開出18家分店，隨集團拓展腳步積極，看好將助攻今年度營運、獲利再攀高峰。今天董事會也決議發行金額上限為8億元的可轉換公司債，募集的資金將用於充實營運資本、拓展營運規模。

雅茗-KY上半年合併營收達11.05億元，較去年同期成長4%，第2季及上半年營收雙創歷史同期新高。上半年營業淨利9258萬元、稅後淨利7136萬元，分別較去年同期成長34%及23%，上半年每股稅後盈餘（EPS）達2.1元，優於去年同期，法人看好全年有望超越去年全年每股賺3.11元的成績。

雅茗-KY指出，旗下主力品牌「快樂檸檬」聯手策略結盟，全球展店效率高速成長，上半年「快樂檸檬」新開店數達159家，創歷年來同期開店新高紀錄。

「快樂檸檬」深耕海外市場，上半年在美國舊金山、波士頓、西雅圖、賭城以及加拿大溫尼伯共開出7店，其中，舊金山展店速率最快，成長動能最強勁，截至6月已有24家店，預計年底可達30家。而中東市場的杜拜、大東亞市場的日本沖繩、印尼雅加達以及歌詩達郵輪「大西洋號」、「威尼斯號」也陸續開出新店，將加速推升集團下半年營收。

雅茗-KY前任總裁盧小慧於3年內完成優化集團管理系統，階段性任務達成而交棒，新任總裁張妙苓，於麥當勞任職20多年，3年前被雅茗前總裁延攬入職，擔任集團營運長，另外，新聘韓定國為海外戰略總部策略長，韓定國為麥當勞進軍台灣的先鋒，曾任台灣漢堡王總經理，更帶領肯德基站穩大陸市場連鎖速食業龍頭地位。

雅茗-KY看好，在董事長吳伯超領軍，延攬韓定國，加上新任總裁張妙苓，戰鬥部隊成形，將全力衝刺進入營運旺季的下半年。（編輯：鄭雪文）1080814