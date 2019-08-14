明泰營運好轉 上半年每股賺0.16元

（中央社記者潘智義台北14日電）網通廠明泰科技今天公布第2稅後淨利為新台幣8400萬元，每股盈餘為0.16元；上半年稅後淨利為8500萬元，每股盈餘為0.16元，相較去年上半年每股虧損0.45元明顯轉佳。

明泰積極投入5G產品，其中，客戶終端設備（CPE）已打入美國市場，並與不斷擴充轉投資事業投入智慧醫療、各類智慧裝置的液晶顯示器製造商佳世達科技合作，運用智慧聯網擴充網通產品在下游終端產品應用。

明泰科技統計，第2季的合併營收為39.49億元，較第1季增加約22.8%。透過產品組合優化，營業毛利7.28億元，較第1季成長37.9%，毛利率18.4%，較第1季提升2個百分點。營業費用為6.46億元。營業淨利為8200萬元，營業利益率為2.1%。

明泰科技公布第2季各產品線的營收比重，區域、都會網路產品（LAN/MAN）占66%，無線寬頻網路產品（Wireless Broadband）占23%，數位多媒體網路產品（Digital Multimedia）占10%，其他（Others）占1%。

明泰科技表示，上半年的合併營收為71.65億元，較去年同期減少約9.7%，然而透過產品組合優化，營業毛利成長36.8%至12.56億元，毛利率提升5.9個百分點至17.5%。營業費用為11.88億元。營業淨利為6800萬元，營業利益率為0.9%。上半年稅後淨利為8500萬元，每股盈餘為0.16元。

明泰科技上半年度各產品線的營收比重之中，區域都會網路產品（LAN/MAN）占65%，無線寬頻網路產品（Wireless Broadband）占23%，數位多媒體網路產品（Digital Multimedia）占11%，其他（Others）占1%。（編輯：郭萍英）1080814