上市公司第2季財報 大同大飲仍未申報

（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所今天表示，截至今天18時止，本國及第一上市公司（不含金融保險公司），除大西洋飲料及大同外，均已申報今年第2季財務報告。

台灣證券交易所說明，本國及第一上市公司應於8月14日前公告申報今年第2季財務報告家數計897家，不包括金融保險公司計35家，原為公告截止日為8月31日星期六，因適逢假日，順延至9月2日。

截至8月14日18時止，除大同公司尚未完成申報，及大西洋飲料公司因更換簽證會計師無法如期申報外，餘均已完成申報作業。

以生產蘋果西打聞名的大西洋飲料公司爆發疑似掏空案，原簽證會計師「無法表示意見」，所以公司更換簽證會計師。

大同第2季財報未能及時申報，與旗下綠能科技、中華映管先前爆發財務危機有關。

大同旗下已下市太陽能矽晶圓廠綠能科技因資金短缺、缺乏債權銀行支持，已在7月中召開董事會，討論解散清算相關事宜；大同旗下液晶顯示面板廠華映向台灣桃園地方法院聲請重整遭駁回，經提抗告又遭駁回，華映不排除提「再抗告」。

證交所指出，財務報告資訊，投資人可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。（編輯：楊凱翔）1080814