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jpp-KY航太業績占比超過3成 下半年獲利看穩

最新更新：2019/08/15 10:44

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）空巴航電機構件供應商jpp-KY預計第4季開始申請新的Nadcap特殊製程認證，目前航太業績占比超過3成，法人預估jpp-KY下半年獲利可穩定。

jpp-KY今天參加台北國際航太暨國防工業展，航太產品主要是以空中巴士A320、A340、A350及Boeing787的駕駛艙航電機構件為主。

在技術方面，公司指出除了擁有Nadcap 非破壞性試驗（NDT）、Nadcap化學皮膜、Nadcap焊接及AS9100等航太特殊製程認證外，今年新規劃的航太陽極處理廠及熱處理廠也建置完成，待試機過後，預計第4季開始申請新的Nadcap特殊製程認證。

jpp-KY去年底收購法國Agiliteam集團的兩家航太精密零組件ADB及LUTEC公司，跨足航太精密車銑加工零組件，目前航太產品占jpp-KY整體營收突破3成以上。

展望航太產品布局，公司表示隨著泰國4.0的東部經濟走廊計畫推行，除了建置航太新廠積極拓展新的航太產品，也積極規劃整合認證教育資源，瞄準航太維修市場，預期2020年將有初步進展。

展望下半年營運，法人指出，第3季是jpp-KY的傳統旺季，加上伺服器機櫃開始量產，預期下半年獲利可恢復穩定。

jpp-KY第2季合併毛利率29.82%，是2015年來單季首次低於3成，法人指出主要是一次性認列開始量產的伺服器機櫃模具費用，以及併入歐洲子公司成本所致。另外美中貿易戰使得泰幣相對升值，造成美元資產匯兌損失，因此jpp-KY第2季每股稅後純益0.7元，低於去年同期EPS 1.28元。

jpp-KY經寶精密在泰國專攻客製化精密金屬機構件設計與製造，取得美國航太工業特殊製程認證Nadcap熔接製程認證，現在也是空中巴士（Airbus）及波音（Boeing）駕駛艙航電機構件的供應商。（編輯：趙蔚蘭）1080815

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