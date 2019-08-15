基本面轉佳第4季換約 中航下半年獲利有望

（中央社記者韋樞台北15日電）散裝航運業中航上半年每股稅後盈餘0.96元，與去年同期相當。中航表示，今年下半年鐵礦砂和煤炭需求增，明年限硫法規生效，船舶供給吃緊，加上陸續換約後獲利將逐步提升。

中航今天舉行法說會，中航今年上半年每股稅後盈餘（EPS）新台幣0.96元，與去年同期的0.95元相當；中航表示，今年首季散裝船運市場運價低迷，運約影響到第2季獲利，所幸運價6月中開始攀升，估計第4季的換約可望提升獲利。

中航指出，下半年對散裝航運基本面的利多主要受惠巴西淡水河谷部分停工的鐵礦區逐漸恢復生產，對全球鐵礦砂運輸帶來正面影響；而中國大陸鐵礦砂及煤炭進口需求仍扮演推動海岬型散裝市場的關鍵角色。

中航表示，明年元旦起船舶燃油限制硫含量不可高於0.5%，中航將使用低硫油，暫不考慮安裝脫硫設備；至於針對國際海事組織的壓艙水管理公約今年9月初生效，中航已陸續改裝，預計2021年船隊都將配置壓艙水處理系統；值得注意的是，明年的限硫法規生效將會使部分船舶暫脫離市場安裝脫硫設備，對運價應有支撐作用，但難免會對市場發展造成不確定性。

中航強調，中航將持續與世界各大礦商、貨主合作，未來將藉由長短租期搭配以掌控風險，並在最佳時機簽定獲利租約，貢獻下半年獲利。（編輯：林興盟）1080815