嘉新與洲際酒店集團簽約 深耕沖繩飯店

（中央社記者韋樞台北17日電）老牌水泥集團嘉新企業團繼在沖繩國際通打造首家飯店後，今天由子公司嘉新琉球開發合同會社與洲際酒店集團（IHG）日本子公司簽訂管理約，由IHG直營沖繩豐崎溫泉度假酒店，預計2023年開幕。

嘉新企業團繼位於沖繩國際通的飯店Hotel Collective之後，將打造鄰近機場與新國際會展中心，可望成為沖繩南部最大會展酒店的沖繩豐崎溫泉度假酒店（InterContinental Okinawa Chura SUN Resort）。

嘉新企業團今天發布新聞稿表示，嘉新董事長張剛綸認為，IHG在日本已有30多家飯店的成功營運經驗，洲際全球會員多達1億人，嘉新企業團看中彼此對飯店經營理念的契合，並與嘉新的價值觀相近。

IHG日本區負責人漢斯海格（Hans Heijligers）表示，此飯店將成為洲際酒店集團在日本的第8間。目前在沖繩已有全日空萬座海濱洲際酒店及全日空石垣島洲際度假酒店，8月和今年下半年還在日本開幕新酒店。

在建築設計方面，嘉新企業團邀請到東京奧運主會場建築師隈研吾設計飯店，飯店有373間客房，包含位於主樓的321個海景房間，另外在別墅區有52間大型度假客房及蜜月套房，頂樓有無邊際海景教堂，適合包館式度假婚禮，飯店預計2023年開幕。（編輯：楊玫寧）1080817