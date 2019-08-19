鐵礦砂連跌4週 豐興鋼品每公噸下跌200元

（中央社記者韋樞台北19日電）中國大陸今年上半年鋼鐵產量大增，目前傳出華中部分鋼鐵廠開始限產；鐵礦砂價格連跌4週，每公噸跌破90美元大關，鋼筋大廠豐興已連5週平盤價鬆動，鋼筋和廢鋼收購價下跌200元。

豐興各式鋼品本週國內廢鋼收購價每公噸調降新台幣200元，為8200元，鋼筋每公噸調降200元，為1萬6600元，型鋼基價維持平盤，每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週平盤，每公噸285美元；美國貨櫃廢鋼本週跌3美元，每公噸272美元；澳洲鐵礦砂本週繼續下跌，每公噸下跌5.25美元，由每公噸94.8美元跌至89.55美元。

鐵礦砂價格連跌4週，7月29日當週每公噸由近期最高價的121.85美元開始下跌，截至本週已連跌達32.3美元，波動幅度頗大。

豐興鋼鐵表示，中國大陸上半年粗鋼產量年增約9%，但需求端除了建築用螺紋鋼較好之外，其他汽車用鋼板或各種工業用鋼材表現並不強，以致庫存量上升，導致鐵礦砂價格難撐高價而下挫。

豐興鋼鐵指出，已傳出華中地區部分鋼鐵廠遭到限產令，加上第4季起華北地區鋼鐵廠因霧霾而限產，以避免空污更惡化，市場預期鐵礦砂價格可能進一步走跌，連帶廢鋼價格走勢也不穩，買盤可能轉為觀望。（編輯：楊玫寧）1080819