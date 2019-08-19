攻電競大餅 群創VR顯示器及螢幕明年第2季量產

（中央社記者韋樞台北19日電）面板大廠群創和友達宣布各獲得4項大獎。為搶攻電競商機，群創開發2.16吋1411 PPI LCD無暈眩高解析度虛擬實境頭戴顯示器，及霸王MEGAZONE電競顯示器，均於明年第2季量產。

台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）宣布顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards 2019）與Taiwan Digital Signage Awards 2019台灣數位看板應用大賞得主，群創囊括四大技術創新獎與場域應用獎。

群創「自然立體顯示技術無暈眩高解析度虛擬實境頭戴顯示器」獲得「卓越技術獎」、全屏「5.99吋超窄下邊框全屏手機－ODT G技術及應用獲「傑出產品獎－面板模組類」。

「31.5吋百萬區高對比顯示器」獲「傑出產品獎－面板模組類」；以及搶進奢侈品新零售商機「Smart Shelf Display」獲「場域應用獎」

另一家面板大廠友達以全彩主動式12.1吋Micro LED顯示技術、15.6吋大型奈米壓印技術金屬線柵偏光片鏡面顯示器，雙雙獲得「顯示器元件產品技術獎」的卓越技術獎肯定。

在傑出產品獎部分，友達32吋UHD 4K 144Hz Mini LED極速刷新變頻顯示器面板，採用Mini LED超薄直下式背光源設計，特別適用於影像剪輯、遊戲製作、繪圖設計等專業用途。

友達也以2018台中花博「友達微美館」60台55吋極窄邊框拼接牆顯示器，結合高解析、低反射、高耐用度等特色，以幾近無邊框的超大面積打造顯示器拼接牆，獲得「台灣數位看板應用大賞」的視覺與互動設計獎。

包括群創和友達的獲獎產品與技術均將於8月28日至30日在南港展覽館的「Touch Taiwan 2019智慧顯示展覽會」中展出。（編輯：鄭雪文）1080819