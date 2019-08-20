貿易戰影響民眾觀望 願增持人民幣僅有11.3%

（中央社記者劉姵呈台北20日電）受中國景氣動能趨緩與美中貿易戰加劇的影響，國泰金調查指出，願意增持人民幣的民眾僅有11.3%，且認為人民幣會貶值超過2%的民眾比例高達28.2%，顯示民眾對持有人民幣資產抱持觀望態度。

國泰金今天公布民眾對於持有人民幣存款及未來一年人民幣匯率變化的看法，調查結果顯示，在持有人民幣存款及意願部分，有高達77.7%的民眾未持有人民幣存款，略高於今年2月的76.7%，連續2年以1個百分點的速度上升。

其中，人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅6.1%，進一步調查未來一年願意繼續增加人民幣存款比例的民眾從今年2月的16.0%，降至11.3%。

受到中國景氣動能趨緩與近期美中貿易戰加劇的影響，人民幣兌美元在岸及離岸價格雙雙貶破7，中國外匯管理局公布的人民幣中間價也接著破7，皆為2008年金融海嘯以來首見。

國泰金也調查民眾預期未來一年人民幣的升貶，結果顯示仍有53.5%的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，而認為人民幣會貶值超過2%的民眾比例高達28.2%，高於今年2月的22.8%。

國泰金向中央社記者表示，今年初以來其實人民幣是反彈的，不過受到美中貿易戰的影響，近期因人民幣兌美元貶破7，市場關注度提高；不過從調查的結果來看，國泰金認為，儘管人民幣增持意願有下滑，但卻有高達5成以上的民眾認為人民幣未來一年將在正負2%之間波動，顯示人民幣還沒有很明顯退燒的現象，只是以現階段來看，受美中貿易戰的影響，民眾對持有人民幣資產抱持著觀望態度。（編輯：黃國倫）1080820