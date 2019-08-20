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柏文看旺下半年動能 股價築底點火

最新更新：2019/08/20 11:27

（中央社記者江明晏台北20日電）經營「健身工廠」的柏文7月股價曾攻上300元，但隨後震盪整理；柏文今天股價築底點火，顯示市場仍看旺下半年與明年動能，今天盤中大漲逾7%，高點至238.5元，收復週線與月線。

柏文前7月合併營收新台幣20.13億元，年增23.74%，創同期歷史新高，主要來自去年度開幕的8處據點及今年上半年度投入營運的3處據點維持較高的成長所致，上半年度每股盈餘3.59元。

截至今年6月底，「健身工廠」計有42處營運據點，會員人數近20萬人。展望下半年，柏文指出，「健身工廠」尚有台中市文心南廠將於8月開幕，第4季則有台北市健康廠及新北市新設據點加入營運，提供新的成長動能，加上今年又有5處於2015年開始營運場館的設備器材折舊陸續攤提完畢，為柏文下半年營收與獲利的持續成長挹注動能。

柏文今天股價攻高，盤中大漲逾7%，高點至238.5元，一口氣收復週線與月線。

柏文除了今年每個季度都規劃有新據點開幕，明年除台南市安平廠另規劃承租土地自建全新獨棟健身會館外，「健身工廠」至少再拓展6處新營運據點，盼繼續複製營收及獲利成長動能。（編輯：李信寬）1080820

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