永大新梯市占重回陸前10 明年業績看損平

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）永大總經理蔡尚育表示，今年上海永大新梯接單年增7成，新梯市占率重回中國大陸前10大，明年中國大陸看損平。法人指出上海永大資產處分利益估第3季認列，可貢獻EPS 0.6元。

由TripMomentVR時刻旅行樂園發起的「環遊世界圓夢公益計畫」，今天舉辦首航活動，電梯大廠永大文教公益基金會贊助，總經理蔡尚育受邀出席，會後接受媒體採訪。

展望今年業績表現，蔡尚育表示，雖然中國大陸上海永大今年衰退，但前7月新梯接單年增率達7成，達1.05萬台，預估今年全年新梯接單量可到2萬台，在中國大陸新梯市占率重回前10名，今年中國大陸營收將會落底。

蔡尚育表示，目前中國大陸接單狀況不錯，積極爭取當初流失客戶，爭取合作機會，由於會計制度，業績明年可望逐步顯現，明年中國大陸上海大陸損益兩平目標不變。

蔡尚育預估，今年永大集團業績預期持平或小幅成長，明年營收及獲利表現會優於2018年及2019年。

法人指出，上海永大先前處分上海土地資產，獲利人民幣5880萬元（約合新台幣2.6億元），每股貢獻約新台幣0.6元，預計第3季可順利認列。

蔡尚育指出，處分上海資產不是生產用地，也不是主動販售，是配合當地政府需求，兩大股東對目前經營團隊有很大期許，公司主要還是專心在本業，現階段沒有資產活化計畫。

展望貿易戰影響，蔡尚育表示，今年下半年中國大陸市場雖然仍有美中貿易戰影響，不過市況穩定，加上改裝及中國大陸加裝電梯有政府政策支持，預期中國大陸全年新梯市場成長約5%，今年中國大陸整體新梯台數可以到90萬台。

在台灣部分，永大表示台灣永大訂台數較去年同期增加，汰舊換新業務穩定成長，加上每年維持5%到7%成長的保養修理收入，穩定挹注公司營收獲利。

今天活動由永大文教公益基金會贊助新北市大同育幼院師生一行30餘人，在時刻旅行樂園使用VR虛擬實境科技飛到越南進行虛擬旅遊，同時搭配滑翔翼與桶船等體感設備，用感官真實體驗越南峴港多個著名景點。

永大目前是經營權、所有權分治模式，兩大股東日立集團持有近4成股權，寶佳集團持有超過2成股權。（編輯：黃國倫）1080820