雙北十大熱門購屋路段 高低價差51萬

（中央社記者韋樞台北20日電）房仲依實價統計上半年雙北十大熱門路段，北市林森北路83筆，新北景平路116筆最多；單價部分，北市南京東路5段每坪70.1萬元最貴，與最便宜的新北新店安祥路18.9萬元差51.2萬元。

永慶房屋統計，今年台北市交易量前十名路段，包括林森北路、民權東路6段、新生北路2段、吳興街、南京東路5段、新生北路3段、康寧路3段、成功路4段、中山北路7段、溫泉路、三民路以及民生東路5段。

新北市交易量前十路段包括，中和景平路、新莊中正路、中和中正路、新店安祥路、林口文化三路1段、林口文化二路1段、汐止福德一路、三峽學勤路、中和中山路2段、新莊中平路等。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，從熱門交易路段可以看出這些路段的房市熱絡程度，顯示路段購屋需求穩定，周邊生活機能完善，不論自住或置產，都是相對優質的區位。

謝志傑指出，北市交易最熱的林森北路商業機能強，住商混合狀況明顯，當地主要是套房、中古大樓為主，生活環境略顯複雜，但交通便利，加上房價與市中心精華地段相對實惠。林森北路的套房總價約新台幣500萬元到800萬元可以入手。

謝志傑說，中和景平路交易116筆居冠，景平路沿線目前有捷運中和新蘆線景安站，未來還有環狀線中和站、景平站與秀朗橋站通過，待捷運環狀線通車後，連接新店、板橋、新莊等地可節省近一半時間，對當地居民交通便捷性大增，吸引民眾進駐，目前住宅單價約40.4萬元，中古大樓、公寓為此路段交易主力產品。

若從房價來看，十大熱門路段中以新店區的安祥路住宅單價每坪新台幣18.9萬元最便宜。謝志傑說，位於山坡上的安祥路以山林景觀著稱，「1字頭」房價適合購屋預算有限的首購族；相對在台北市南京東路5段鄰近松山火車站、松山機場、捷運站，附近商業、醫院、學校等生活機能非常完備，上半年交易筆數54筆，單價70.1萬元，與新店安祥路的「1字頭」相差達51.2萬元。（編輯：黃國倫）1080820