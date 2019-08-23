群創因應摺疊螢幕戰 推低溫多晶矽平板手機面板

（中央社記者潘智義台北23日電）群創光電今天宣布，因應今年摺疊螢幕大戰，推出5.99吋摺疊平板手機，採全高清低溫多晶矽（FHD LTPS）面板窄邊框技術，搭配2.5D玻璃蓋板邊緣弧角設計。

根據DSCC（Display Supply Chain Consultants）8月最新研究報告指出，智慧手機、平板電腦和筆記型電腦可摺疊面板出貨量，將從2019年的36萬片上升至2023年的6780萬片，年複合成長率達272%，營收將在5年內從6200萬美元躍升至84億美元。

群創評估，採用有機發光二極體（OLED）面板的摺疊手機具先天可撓優勢，但隨著使用頻率增加，2摺或3摺摺疊機的螢幕中央會出現白色皺摺或摺痕，且可能隨著使用頻率增加，皺摺越明顯。

因此，群創先避開OLED面板，採用全高清低溫多晶矽（FHD LTPS）製程的窄邊框技術，推出可摺疊面板，並將在Touch Taiwan 2019智慧顯示展公開。

另外，群創在智慧顯示展也將推出採用水下內嵌式觸控專利技術，可進行高解析度，支援水下使用的觸控全螢幕顯示器。

群創光電指出，水下觸控技術特色包括全球首創內嵌電容式技術，不需額外硬體模組即可實現水下觸控功能，免除外掛觸控模組厚重的問題，輕薄好攜帶，製造流程簡化，且創造前所未有的非導體及水下精準觸控功能，潛水玩家在水下5公尺也能玩自拍。（編輯：楊凱翔）1080823