美中貿易戰再升溫 法人：加速企業避險

（中央社記者江明晏台北24日電）美中貿易戰再升溫，各自祭出報復性關稅，美國總統川普更揚言要美企退出中國，法人認為，未來談判難度恐增加，將加速在中國生產企業避險；投信認為，中國品牌供應鏈去美化趨勢將持續。

經中國國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，受影響商品包括大豆、牛豬肉等多種農產品及小型飛機。除此之外，中國還宣布將恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵25%、5%關稅。

然而，川普也不甘示弱，在數小時後立即宣布，針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；原定將對剩餘3000億美元中國商品加徵的關稅，稅率將由10%提高至15%。其中約一半的商品延遲至12月15日才課以關稅，其餘將按照原定日期9月1日生效。

川普並下令美國企業開始尋找中國以外的生產基地。對此，美企呼籲川普適可而止，強調加徵關稅不是問題的答案。

法人觀察分析，美中雙方關係再惡化，未來談判難度恐增加，將加速在中國生產企業避險，不過，川普儘管話喊得很重，下令要美國企業退出中國，但原定手機、筆電等項目課稅的時程不變，顯然除了顧及美國市場年底前的消費需求，也讓相關產業仍有時間應變，預料手機、筆電等供應鏈不排除出現提前拉貨的狀況。

法人指出，受影響相關產業在美中貿易戰爆發以來，或多或少已都在移轉生產、和客戶談分攤關稅上有因應風險的措施，更有台廠受惠轉單效益，除非貿易戰打到「你死我活」、「兩敗俱傷」，不然對產業的影響性會逐步淡化。

第一金小型精選基金經理人陳思銘先前表示，川普延緩手機、筆電等項目課稅時點到12月中，為相關產業提供喘息時間。由於手機、筆電課稅規模各為448、387億美元，2者合計835億美元，占3000億美元總額近3成，居主要項目，加上時序逼近下半年新機種出貨高峰，在緩課稅的措施下，第4季傳統旺季行情仍舊可期。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察近期盤面，資金往以下兩塊族群靠攏，第一是受惠於中國供應鏈去美化等族群，且多集中在半導體相關；另一是在利基性和展望上具有長線趨勢保護等優勢的族群，也受資金青睞。

廖哲宏認為，情勢上中國去美化已是不可逆的事實，各式科技零組件只要非美供應鏈可以提供，華為品牌就會採購、扶植並納為自身供應鏈，故在此發展期間，台廠仍將受惠。

美中貿易戰再添外銷風險，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，中國穩內需將不遺餘力，基建、房地產動能支持下水泥股有望受惠；中國食品消費升級不會走回頭路，台商可持續深耕。（編輯：林興盟）1080824