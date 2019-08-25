短期景氣估落底 投信：台股指數高檔有撐

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，美中貿易戰對經濟與股市造成衝擊，但波動幅度會遞減，因為市場會逐漸習慣，台股加權指數未來將呈震盪走勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北25日電）台股23日狹幅震盪，終場指數小漲8.33點，收在10538.11點。投信指出，觀察總體環境，短期景氣將於第2季到第3季落底，中長期第4季到2020年仍是溫和成長，高原期現象明顯。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，美中貿易戰對經濟與股市造成衝擊，但波動幅度會遞減，因為市場會逐漸習慣，台股加權指數未來將呈震盪走勢，不容易出現趨勢盤，系統性風險短期大幅降低，台股將回歸積極思考，下半年資金的寬鬆將創造資本市場高檔有撐的條件。

陳奕豪指出，半導體在今年第2季底落底，第3季緩步回升，預期第4季到2020年第1季可能因庫存與新技術而明顯成長。電子下游缺乏明星產品，將等待2020年5G手機推出後的換機潮。5G在2020年起飛後，將進入景氣週期的快速成長期，可望推升周邊產業的新成長動能。

產業方面，陳奕豪建議持續關注5G、伺服器、電動車、人工智慧（AI）等，預估下半年中小型股表現較活潑。在5G發展下，基地台與手機將有大變革，基地台變革在於天線前緣的整合，複雜度、運算力提升造成散熱需求增加；手機端因為要接收多頻段，以及毫米波、MIMO（多輸入多輸出技術）的需求，天線前緣也要做大幅的整合，在前端模組結構將大幅改變。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期市場陸續捎來正面消息，包括美中貿易戰已延後至12月15日才開徵關稅，華為事件又有90天寬限期，同時美國聯邦準備理事會（Fed）政策態度維持寬鬆，有助於維持市場資金動能，對股市也有正面助益，有基本面利基的個股或題材具表現空間。

在外資動向上，廖哲宏分析，根據證交所統計，上週外資賣超逾130億元，但相較於8月以來賣超幅度明顯收斂；從外資賣超動作中可以觀察到，部分資金明顯從金融及塑化板塊轉向科技族群，重回電子股態勢明顯，動向上仍以具利基或題材的個股或產業族群為主。另外，日韓貿易爭端紛爭應該已近尾聲，對台股實質影響有限。

在題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出，在中國推動5G大力提前布局動作下，受惠的半導體供應鏈除了晶圓代工外，還包括封測、IC設計、高頻需要的材料等，仍將會受到資金追捧，個股表現機會大。（編輯：李信寬）1080825