執行長被爆領天價薪酬 將來銀行：重複計算誤解

28日出刊的鏡週刊報導，將來銀行執行長劉奕成的年薪總額高達新台幣4500萬元，另外還附加一筆2700萬元的補償金，可領高達7200萬元，遭其他股東質疑高的離譜。將來銀行籌備處表示，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉姵呈、江明晏台北28日電）媒體報導將來銀行執行長年薪酬高達7200萬元，將來銀行籌備處表示，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解，未來董事會成立後，會以專業、職能等多面向規劃經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理。

金管會主委顧立雄今天下午出席活動前受訪回應，因沒有看過將來銀行籌備處的薪資結構，並不清楚。

將來銀行是由中華電信等組成的純網銀，被稱為「國家隊」。今天出刊的鏡週刊報導，籌備處總經理梅驊一上任就年薪千萬元，且執行長劉奕成的年薪總額更高達新台幣4500萬元，另外還附加一筆2700萬元的補償金，可領高達7200萬元，遭其他股東質疑高的離譜。

將來銀行籌備處向中央社記者表示，將來銀行籌備處並無任何成員領取千萬元以上的年度薪資，即使計入必須要達到年度KPI才會發放的績效獎金，也未有任何成員領取超過1500萬元至3000萬元級距的年度總薪酬。

將來銀行籌備處強調，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解，未來董事會成立之後，也將以專業、職能等多面向規劃經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理。

至於由誰批准經理人薪資，將來銀行內部人士也指出，籌備處所有成員的薪酬，都是由籌委會（董事會）發起人（股東）代表「全體同意」的結果。

內部人士表示，將來銀行目前近70名員工，人事費用確實是一筆費用，但針對媒體報導中提及的薪資，有不少都是疊加重複，也不是同一年發生的，數字呈現應有誤。此外，將來銀行的大股東中華電信也表示，人事薪酬部分交由網銀籌備處統一回應。

純網銀獲准申設名單7月30日出爐，由3家銀行取得執照，分別為中華電信領軍的將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及國票金與日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行。

將來銀行8月1日搶頭香開媒體見面會，包括董事長鍾福貴、預定董事劉奕成、總經理梅驊、營運長莊瑞德、資訊長周旺暾皆出席公開說明未來營運方向，目標要在2020年第2季開業，目前正積極籌備招募人才。（編輯：趙蔚蘭）1080828