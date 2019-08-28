明基材料：中國大陸面板減產 使偏光板產能降

（中央社記者潘智義台北28日電）偏光板廠明基材料董事長陳建志今天表示，中國大陸面板廠減產是玩真的，8月面板上游零組件偏光板產能利用率明顯降低。

陳建志在Touch Taiwan智慧顯示展會場指出，中國大陸面板廠新產能不斷開出，造成面板供過於求，價格下跌，但正因未面板產能增加，對上游零組件偏光板需求也同步增加。現在中國大陸面板廠為降低供過於求的衝擊，開始減產，也造成偏光板需求降低，但這是預料中的事。

他直言，面板業上半年幾乎沒一家賺錢，因此下半年可能就會要求上游零組件廠商降價，正好又遇到中國大陸面板廠減產，降低面板供過於求的壓力，所以面板廠更可藉此向零組件供應商殺價。

他說，台灣偏光板產業就像面板產業，也必須走高質化路線，不能只單純的隨面板業起伏，像有機發光二極體（OLED）面板側看會出現綠光，透過偏光板即可讓面板有正常的色彩；應用摺疊手機面板的光學膜也是可以搶攻的市場。

另外，電子紙廠商E Ink元太科技在智慧顯示展推出全彩電子紙，元太科技總經理李政昊表示，電子紙發展十多年以來，過去均是以黑白顯示為主，從黑白紅、黑白黃3色電子紙，到今年全彩電子紙正式量產。

李政昊說，2019是電子紙彩色元年，提供各種彩色顯示技術及全尺寸的產品，滿足客戶在零售、交通、物流、醫療，及教育領域的市場需求。（編輯：楊凱翔）1080828