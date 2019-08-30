金邸獎參賽件數創高 室內設計大獎前哨戰

（中央社記者韋樞台北30日電）室內設計媒體「漂亮家居設計家」今天舉行第7屆金邸獎，吸引兩岸4地創紀錄近1400件作品參賽，頒發近百位設計獎項。全國室內設計協會說，金邸獎是室內設計大獎前哨戰，影響深遠。

漂亮家居設計家表示，金邸獎今年首次將層級擴大至華人圈，收件範圍拓展至中國、香港與澳門的華人室內設計作品，鼓勵兩岸4地的青年室內設計師互相交流，吸引1397件作品參賽，這些作品都是2年內實際完工，且位於兩岸4地的建築和室內設計項目。

中華民國室內設計協會理事長龔書章表示，金邸獎選拔出優秀新銳設計師，更是TID Award台灣室內設計大獎的前哨戰，能獲得金邸獎的新銳設計師等同取得台灣室內設計大獎的敲門磚。

不過，龔書章提醒兩岸4地的新銳設計師們在部分設計風格取向上有重複的現象，值得新銳設計師再多展現原創性、創新性的作品。

因應空間設計的多元性，2019年金邸獎徵選項目增加至9個類別，分別為居住空間類的小戶、單層住宅、複層住宅；商業空間類的休憩類、餐飲類、娛樂消費類；工作空間類、樣板房空間類、陳設裝飾等類別。

漂亮家居設計家邀請兩岸4地知名設計師經過初、複選兩階段評選，共選出9大類99項獎項並頒獎表揚。

此外，這次金邸獎同時將入圍名單也用線上投票的方式，以議題「未來新家誰設計」與網友互動，歷經1個月的投票，獲網友熱烈支持，9大類空間作品票選出人氣獎，活動期間創下超過百萬瀏覽數的高人氣注目。（編輯：郭萍英）1080830