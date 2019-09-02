可成受惠iPhone拉貨 歐系外資評優於大盤

（中央社記者吳家豪台北2日電）歐系外資表示，金屬機殼廠可成受惠iPhone新機拉貨，下半年獲利將反彈，維持優於大盤評等，但也面臨成本壓力，目標價降到278元；美系外資認為獲利改善有限，重申減碼評等，目標價升到200元。

可成股價今天盤中小漲0.45%，來到221.5元，成交量近1200張。

歐系外資發布研究報告預測，可成受惠於iPhone新機發表及筆電產品持續拉貨，今年第3季營收將季增45%，第4季可望進一步成長；在營收規模放大及產能利用率拉高的情況下，可成下半年獲利預期將反彈。

然而，歐系外資提醒，可成也面臨來自新專案相關費用、去化庫存速度減緩、價格壓力上升等嚴峻成本壓力，獲利復甦幅度恐被抵銷，故將可成2019年、2020年每股盈餘（EPS）預估值下修4%、6%至20.33元、27.55元，投資評等維持「優於大盤」，目標價從295元調降到278元。

美系外資表示，新iPhone發表在即，將帶動可成今年下半年營運優於去年同期的低基期，但能否對可成轉趨樂觀還言之過早，原因在於獲利改善幅度有限；由於5G手機的機殼設計可能到今年底才會明朗化，且根據目前訂單能見度，2020年推出的iPhone機殼仍將採取金屬邊框搭配玻璃背蓋，意味著可成產品的平均價格仍將面臨競爭壓力。

在今年新款6.1吋LCD iPhone拉貨需求帶動下，美系外資預估可成第3季營收將季增48%至新台幣237億元，但第3季毛利率約28.2%，相較今年第2季毛利率23.1%及去年同期毛利率42.4%，代表可成獲利改善進展相當緩慢，重申「減碼」投資評等，目標價從150元上修到200元。（編輯：黃國倫）1080902