美國貨櫃廢鋼創今年最低價 豐興產品本週平盤

（中央社記者韋樞台北2日電）澳洲鐵礦砂價格已連跌6週，連帶廢鋼價格受壓抑，美國貨櫃廢鋼本週報價達每公噸259美元，創今年最低價，豐興鋼鐵本週各式鋼品平盤，並注意後勢買氣，盼步入U型反彈格局。

鋼筋大廠豐興鋼筋和廢鋼收購價連跌2週後，本週各式鋼品平盤，國內廢鋼收購價每公噸為新台幣8000元，鋼筋每公噸為1萬6300元，型鋼基價每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週下跌5美元，每公噸270美元；美國貨櫃廢鋼本週跌6美元，每公噸259美元；澳洲鐵礦砂本週繼續下跌，每公噸下跌3.1美元，由每公噸88.95美元跌至85.85美元。

鐵礦砂價格連跌6週，7月29日當週每公噸由近期最高價的121.85美元開始下跌，截至本週已連跌達36美元，波動幅度頗大。

豐興鋼鐵指出，面對全球鋼鐵市場需求偏弱來看，大宗的汽車用鋼板和產業用鋼的成長力道偏弱，因此鐵礦砂原料也難以維持高價，加上之前每公噸121美元的高價位時有投機炒作的因素在內，難免價格會回檔。

豐興鋼鐵表示，鐵礦砂價格跌跌不休，對貨櫃廢鋼價格形成一定壓力，最新報價每公噸259美元，已創下今年以來最低價，相對各式鋼鐵成品價格也不易反彈，豐興將密切注意本週鋼品銷售情形，期盼後續價格出現U型反彈。（編輯：黃國倫）1080902