微星搶攻創作者筆電 評估導入Mini LED螢幕

（中央社記者吳家豪台北3日電）電競大廠微星看好兼具高效能與設計質感的創作者筆電市場，今天發表3款新產品，預估今年創作者筆電將占微星筆電20%，內部正評估採用Mini LED螢幕，最快明年導入。

微星今天在台北舉行記者會發表Prestige 14、Prestige 15創作者筆電，搭載最新第10代Intel Core i7處理器及True Pixel顯示技術；另推出輕薄外型的Modern 14創作者筆電，採用金屬機身，重量僅1.19公斤。

微星筆電大中華區總經理莊正雍受訪表示，微星創作者系列筆電以美國市場的出貨占比最大，但在第10代Intel Core i7處理器推出後，今年下半年中國市場應該會發力。

他強調，微星創作者系列筆電在台灣的平均售價約新台幣4萬元，與電競筆電接近，但創作者筆電的市場區隔更細，包含高、中、低階用戶，未來成長潛力很大，各家廠商都在搶攻這塊市場，預估今年創作者筆電占微星筆電比重將達20%。

現場媒體關注創作者筆電未來發展方向，莊正雍表示，內部正評估採用Mini LED（次毫米發光二極體）技術的螢幕，因為Mini LED具有高對比，色彩準確度的表現也更好，符合創作者需求，微星預計最快明年導入創作者系列筆電。

莊正雍引述市調機構統計說，創意工具軟體Adobe Creative Cloud的訂閱數將於2024年達到1974萬，每年成長率約30%，意味著未來數位內容創作需求將高於電競市場需求。

他表示，數位內容創作者需要的產品與電競領域有些重疊，去年10月起包含英特爾、輝達等晶片大廠開始強調創作者市場，推估全球使用桌上型電腦的創作者約2億人，光是中國就超過4000萬人，都是微星的目標客群。

莊正雍說，在設計美學上，遊戲玩家要的是肌肉線條、效能強的電腦，至於創作者是一群有別於電競用戶的市場，需要高效能、兼具質感與風格的創作生財工具，使用者包含YouTuber、攝影師等。微星的優勢是可以針對不同的設計軟體，把產品效能調校到最好。（編輯：郭萍英）1080903