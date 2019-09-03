信邦8月營收17.06億元 連6個月創新高

（中央社記者韓婷婷台北3日電）電子零組件廠商信邦自結8月合併營收新台幣17.06億元，月增0.25%，年成長16.01%；為3月以來連續6個月歷史新高紀錄。

信邦累計前8月合併營收123.53億元，較去年同期成長18.33%。

信邦指出，8月合併營收再次超越7月營運表現，自3月起，已連續6個月改寫單月營收新高紀錄；累計前8月合併營收為123.53億元，亦為歷年同期高點。

信邦表示，8月營運的成長動能主要來自工業應用、通訊及電子週邊等產業，銷售分別較7月成長7.28%及4.28%；醫療及健康照護、汽車及工業應用、綠能等產業銷售則分別較7月減少6.09%、6.65%及3.56%。

主要5大產業（MAGIC）累計前8月銷售相較去年同期，醫療及健康照護產業成長14.32%、汽車產業成長3.68%、綠能及節能產業成長44.17%、工業應用產業成長18.29%、通訊及電子週邊產業成長4.09%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售占集團營收76.19%；連接器及零組件銷售占23.81%。

產業別的銷售分布，綠能及節能產業占28.29%、工業應用產業占28.24%、通訊及電子週邊產業占合併營收25.98%、醫療及健康照護產業占9.07%、汽車產業占8.42%。（編輯：張均懋）1080903