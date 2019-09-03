英鎊貶至2年半低點 美中談判無進展亞股多收跌

（中央社香港3日綜合外電報導）英國首相強生揚言提前大選，不會延後脫歐，英鎊聞訊貶至2年半低點，兌美元和歐元雙雙走貶。分析師警告，英鎊匯價恐進一步下探。此外，亞股在美中貿易談判沒進展下大都收跌。

強生警告保守黨內反對派國會議員，若表決通過讓脫歐再度延宕，他將提前在10月14日舉行大選，引發外界憂心英國不確定性恐持續。

強生在唐寧街10號首相官邸前發表聲明說：「我們10月31日脫離歐盟，沒有如果或但是。」

英鎊匯價昨天貶值約1%，今天持續下探，一度貶至1英鎊兌1.1959美元，創下2017年1月以來低點。

Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）表示：「持續的政治不確定性，無助提振低迷的英鎊走勢。」

與此同時，美中貿易談判陷入僵局則影響亞股今天走勢。

市場投資人對美中貿易談判沒有動靜感到焦躁不安，原定本月舉行的貿易談判將於何時進行，雙方仍無法敲定日期。

美國媒體報導，美中對於華府提出的貿易談判範圍無法達成共識，而華府也拒絕北京提出延後1日生效最新關稅的要求。雙方歧見仍大，中國媒體把帳算到白宮頭上。

英文的「中國日報」在社論中表示：「現在是美國政府重新思考它們草率抨擊中國作法的時候，致力達成貿易協議才是有效的方式。」

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「倘若連最簡單的會議日期都無法決定，人們對貿易談判能產生任何實質結果的預期，現在看來十分渺茫。」

香港恆生指數收盤下跌0.39%，上海綜合指數收盤上漲6.04點，或0.21%，來到2930.15點。深圳綜合指數收盤上漲10.64點，或0.66%，來到1625.56點。

至於亞洲其他股市表現，日本日經指數收盤近乎持平，南韓Kospi指數收跌0.18%，台北股市收跌0.72%，澳洲股市收跌0.09%。新加坡股市收漲0.25%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080903