港金管局傳解決流動性問題 金管會：國銀無異常

（中央社記者劉姵呈台北3日電）香港反送中抗議持續升溫，香港金管局遭傳要解決流動性資金不足問題。金管會今天表示，香港金管局日常就會作港元流動資金安排，目前國銀在香港分行都有按平日通報機制通報，並無異常狀況。

香港反送中抗議活動升溫，傳出香港金管局在831遊行前頒布為防止信心危機的流動性支援方案，引起各界關注，擔心香港銀行陷入流動性危機。對此，金融監督管理委員會銀行局官員表示，金管局本來就會做港元流動資金安排，是個例行的公告。

官員表示，目前銀行局並沒有收到國銀在香港分行有任何異常的狀況，各分行目前都營運正常，且皆有按平日通報機制通報，因此不會特別要求國銀香港分行要增提流動準備。

官員也強調，香港金管局這次做港元流動資金安排應為通案架構，不是為了反送中事件，不過這個時間發布的確有點敏感。他強調，國銀在香港分行並無任何異常狀況，金管會會持續掌握情況。

香港金管局官網上可看到針對港元流動資金安排作說明，自2008年全球金融危機以來，多項全球性的監管改革已在香港陸續推行，藉此增強銀行承受衝擊的能力及降低系統性風險。（編輯：張均懋）1080903