瑞信：5G帶動 明年台灣科技業獲利可望成長15%

第20屆瑞信亞洲科技論壇4日在台北登場，右起為瑞信亞洲半導體研究主管暨台灣證券研究主管艾布蘭（Randy Abrams）、瑞信亞洲科技研究主管尼堅（Manish Nigam）出席記者會，分享產業最新趨勢與預測。中央社記者吳家豪攝 108年9月4日

（中央社記者吳家豪台北4日電）第20屆瑞信亞洲科技論壇今天在台北登場，瑞信分析師預期，受美中貿易戰等因素影響，台灣科技產業獲利今年將減少7%，但在5G題材帶動下，明年台灣科技產業獲利可望成長15%。

瑞信和台灣證券交易所已連續11年共同舉辦亞洲科技論壇，今年論壇為期3天，共吸引350家機構投資者和110多家亞洲科技公司領導人參與。

瑞信亞洲半導體研究主管暨台灣證券研究主管艾布蘭（Randy Abrams）指出，支撐台灣股市表現的是深厚的內部流動性，以及高股利殖利率。在全球成長放緩和市場環境日益嚴峻的背景之下，由於台灣企業資產負債表的負債較低、自由現金流收益率較高，有機會維持較高的股利殖利率，對股市提供一些支撐。

艾布蘭表示，目前半導體與科技產業庫存都高於歷史水準，如果12月美國真的開始對終端產品加徵關稅，高庫存將帶來風險。由於市場對於今年iPhone出貨並不樂觀，消費者預期2020年將有5G iPhone，可能等到明年再換機，因此今年4G手機出貨量可能有下修風險。

他說，蘋果與華為的產品不斷推陳出新，積極想採用5奈米技術，台灣晶圓廠可望受惠。另一項利多是AMD處理器訂單從格芯轉到台灣晶圓廠，將提升台灣廠商的市占率。

因此，艾布蘭預期，今年台灣科技產業獲利將減少7%，明年將成長15%；包含非科技產業在內台灣整體產業獲利今年將減少5%，明年將成長11%。

瑞信亞洲科技研究主管尼堅（Manish Nigam）表示，過去12個月科技類股陷入盤整，主要受到兩個不確定因素影響，包括美中貿易戰、美國企業被禁止銷售產品給華為。

不過，尼堅指出，目前半導體產業對5G蓄勢待發，台廠例如聯發科已推出新的晶片組，明年將開始出貨，預期未來會有更多整合型晶片組，帶動5G中階手機出貨。

尼堅表示，目前智慧型手機傳輸量的60%用來看影片，使用5G服務可以立刻改善收看影音的體驗，加上5G手機與4G手機價格應該不會相差太多，看好明年全球智慧型手機出貨約50%將是5G機種，相關供應鏈可望受惠。（編輯：蘇志宗）1080904