台灣恐被納匯率操縱國 央行：與美保持密切聯繫

（中央社記者潘姿羽台北4日電）前行政院長陳冲示警，美中貿易戰替台灣帶來轉單效應，但也可能讓台灣觸及美國認定操縱匯率的標準；央行其實早注意到此問題，官員表示，有和美方保持密切聯繫，讓他們了解數字背後的原因為何。

美國財政部每年4月及10月公布主要貿易夥伴外匯政策報告，哪些國家被列入匯率操縱國及觀察名單，是外界關注重點。

匯率操縱有3項指標，分別是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP的2%；貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。

央行官員表示，台灣因為產業結構的問題，經常帳順差明顯大於GDP的2%，現在約1成出頭，這比較難以改變，但台灣外匯市場干預並沒有超過GDP的2%。

至於對美貿易順差的問題，央行早在6月，就注意到轉單效應帶來的隱憂。央行第2季理監事會會後參考資料指出，2018年美國對台灣貿易入超已達155.2億美元，如果台灣對美國出口持續擴增，將有觸及美國財政部匯率政策報告第1項門檻－對美出超逾200億美元，而再度被列入觀察名單的可能。

不過央行官員表示，除了密切關注出口數字變化，央行一直與美方保持密切聯絡，讓他們了解台灣的情況、背後原因為何。

此外，央行報告建議，出口結構應避免再度出現過度集中單一市場的現象，以防台美貿易失衡持續擴大。

台經院所長吳孟道則認為，美國匯率操縱國的3項標準，白紙黑字清清楚楚，如果台灣因轉單效應使得對美出口大增，確實會有被列入觀察名單的風險，但即便被納入觀察名單，也是「留校察看」，還沒有實質衝擊。

吳孟道進一步指出，過去製造業大量外流，造成台灣產業空洞化、經濟成長動能減弱，如今美中貿易戰帶來轉單效應及台商回流，固然可能觸及匯率操縱的指標，「這對台灣經濟體質是好事，不能因噎廢食」。

吳孟道強調，政府持續鼓勵台商回台，並將資金導入實體投資，促進產業升級，這才是眼前最重要的課題。（編輯：李信寬）1080904