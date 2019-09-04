櫃買前進馬來西亞招商 吸引近60位企業家與會

（中央社記者韓婷婷台北4日電）櫃買中心董事長陳永誠率隊與安侯建業聯合會計師事務所共同前進馬來西亞舉辦「2019台灣資本市場說明會」，吸引近60位馬來西亞優質企業代表熱烈參與。

櫃買中心配合政府政策，為吸引更多東南亞優質海外企業來台掛牌並強化台灣資本市場競爭力，於9月3日及4日與安侯建業共同於馬來西亞吉隆坡及檳城舉辦「2019台灣資本市場說明會」，2場說明會有近60位馬來西亞企業代表與會，與會代表對櫃買中心推動東南亞海外企業來台投資及掛牌表達高度支持。

櫃買中心特別於檳城說明會邀請馬來西亞檳城州議會議長劉子健參與，陳永誠表示，根據統計，台商歷年來在馬來西亞累計投資約124億美元，為台灣第4大投資國，雙方經貿交流密切。

陳永誠表示，櫃買中心近年來已多次到訪馬來西亞進行業務推動，提供馬來西亞中小企業進入資本市場籌募資金的最佳管道，企業亦可透過準備來台上櫃，讓公司制度化運作，吸引優秀人才，更可妥善規劃培養二代接班傳承，永續經營。

截至2019年8月31日，櫃買中心主板市場已有774家企業掛牌，其中外國企業有35家，主要營運地在東南亞之外國企業有14家。未來櫃買中心將以在台灣資本市場所具備的合理本益比、合理周轉率及再籌資市場接受度高的優勢，協助企業發展茁壯。

安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆表示，馬來西亞華商企業普遍面臨產業升級、家族傳承與接班及拓展品牌通路等挑戰，建議企業應該透過整併合作，互相串聯供應鏈、產品及通路，以打團體戰與策略聯盟模式，創造與其他企業的差異性，藉此拓銷東協市場。

與會的馬來西亞檳城州議會議長劉子健表示，檳城有許多優質華商企業，藉由參與這次櫃買中心舉辦的說明會，可以更進一步認識台灣資本市場，並將台灣櫃買市場列入海外掛牌的最適選擇。

櫃買中心此行亦將拜訪馬來西亞數家優質企業，包括快時尚連鎖商店、資訊軟體、農業科技及家具等業者。（編輯：趙蔚蘭）1080904