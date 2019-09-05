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台股帶量漲近百點 突破季線站穩10700點

最新更新：2019/09/05 14:07

（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天帶量突破季線反壓，在PCB族群及電子權值股領軍下，大漲近百點，站穩10700點大關；投顧指出，台股週指標K值反彈、季線及半年線走升，中期格局持穩。

受港府撤回逃犯條例、美股上漲激勵，台股今天跳空開高，接連突破季線約10668點和10700點整數關卡，盤中最高來到10766.6點、上漲超過109點；加權指數終場收在10756.93點，上漲99.62點，漲幅0.93%，成交值放大到新台幣1537.39億元。電子股漲1.21%，金融股漲0.74%。

PCB（印刷電路板）族群的華通、燿華攻上漲停直到終場，成交張數爆出13.01萬張、12.41萬張，收在36.6元、35.5元；欣興大漲8.24%，收在44.65元，成交量高達13.77萬張。

蘋概股三大指標之一的台積電今天股價跳空開高，漲幅一路擴大，終場收在263元，上漲2.14%；股王大立光上漲1.26%，收在4030元；鴻海小漲0.81%，收74.9元，持續邁向填息之路。

金融股普遍收高，國泰金漲1.38%，收40.5元；富邦金漲1.15%，收43.95元；兆豐金漲0.35%，收28.55元。

富邦投顧表示，台股週指標K值反彈、季線及半年線走升，中期格局持穩；操作上可聚焦具業績題材、技術線型偏多、法人加碼股，應減碼線型弱勢股。（編輯：鄭雪文）1080905

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