永新-KY今年業績衝新高 獲利看歷史次高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）剎車系統零配件廠永新-KY今年卡鉗產品出貨續放量、占比看增，加上布局北美OES正廠件提高產品平均銷售價格，法人預估永新-KY今年業績可創歷史新高，獲利來到歷史次高。

在產品布局，法人表示，永新-KY持續深耕剎車卡鉗產品，卡鉗產品應用車款逐漸提升，模具總數增加、新模具產品出貨持續放量，預估今年占比可提升到15%。

此外永新-KY也積極布局北美市場原廠委託售後維修服務（OES）正廠件產品，法人指出主要是售後維修服務（AM）副廠件產品和OES產品之間的價差縮小，預期永新-KY在OES正廠件產品占比可逐步提升，有利平均銷售價格（ASP）向上。

展望今年毛利率表現，法人指出，今年永新-KY積極整合供應鏈，原料問題獲得紓解，公司產能利用率也提高，原物料漲價透過從去年第3季起對客戶漲價因應，預估今年整體毛利率可站上32%。

展望今年業績表現，法人預估，永新-KY今年業績可望年增7%到9%區間，創歷史新高，稅後淨利可來到歷年次高。

永新-KY主要從事售後市場汽車剎車系統零組件製造、生產與銷售，是北美剎車系統售後市場零組件新品供應商。

永新-KY營運據點包括中國大陸廈門、台灣嘉義、美國、馬來西亞等。產品項目以液壓剎車系統，包括剎車總泵、剎車分泵、以及卡鉗等，今年第2季剎車總泵占比約42%，剎車分泵占比約31%，卡鉗占比約13%，其他占14%。

從市場比重來看，今年第2季北美市場占比約44%，中南美洲占比約21%，亞太區占比約25%，其他占10%。（編輯：黃國倫）1080906