jpp-KY下半年看好雙動能 法人估獲利穩健

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）機構件供應商jpp-KY下半年看好雲端伺服器機櫃及航太產品，可以成為兩大成長動能。法人估下半年公司獲利穩健。

觀察美中貿易戰影響，jpp-KY指出，更多製造商到泰國尋找合作夥伴，公司與多家大型企業進行洽商。

展望下半年成長動能，jpp-KY表示，今年下半年開始生產雲端伺服器機櫃，雲端伺服器機櫃及航太產品線將是兩大成長動能。

在航太機構件布局，jpp-KY去年底收購法國Agiliteam集團的兩家航太精密零組件ADB及LUTEC公司，跨足航太精密車銑加工零組件，目前航太產品占jpp-KY整體營收突破3成以上。jpp-KY也瞄準航太維修市場，預期2020年將有初步進展。

法人指出，第3季是jpp-KY的傳統旺季，加上伺服器機櫃開始量產，預旗下半年獲利可穩健。

jpp-KY自結8月合併營收新台幣1.25億元，較7月1.33億元減少6.47%，比去年同期1.18億元成長5.71%，累計今年前8月自結合併營收9.69億元，較去年同期7.94億元成長21.9%。

法人指出，jpp-KY 8月營收是近年同期新高。公司指出，8月為歐洲長假，工時不長，影響到併入的子公司營收，使得營收與上個月相比減少。（編輯：楊凱翔）1080906