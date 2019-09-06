廣越受惠出貨旺季 8月營收創歷史新高

（中央社記者韋樞台北6日電）目前正值冬衣出貨旺季，羽絨服代工大廠廣越8月營收新台幣22.57億元，創下歷史新高。廣越表示，6月到9月為歷年出貨旺季，加上平均單價拉高，看好9月營運表現。

廣越企業8月合併營收22.57億元，創歷史新高，月成長7.93%，年增2.41%；累計前8月營收破百億元大關，達107.06億元，年增33.64%，成長力道強勁。

廣越表示，除併購效益顯現外、主成長力道仍為Patagonia、Adidas、Nike及The North Face等4大客戶隨著6月到10月的羽絨衣出貨旺季，使得廣越自2017年8月以來連續25個月創下各月營收同期新高紀錄。

廣越強調，由於轉單效益明顯，需求增高，推升了平均出貨單價，另外今年美元匯率趨勢亦相對有利，使得廣越毛利率、營業淨利率及稅前、稅後淨利率等穩步成長，目前這些主力大客戶已明確要求明、後年再度擴大產線擴充速度，尤以Adidas、Nike、UA及NB等運動品牌視為成長動能。

法人預估，廣越今年獲利成長幅度將大舉超越業績成長、且全年業績總額可望再度創下歷年新高。（編輯：張均懋）1080906