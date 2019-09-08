房地產投資心法 詹正田跟著政府腳步走

（中央社記者韋樞台北8日電）加工絲廠宜進紡織近年積極買房獵地，董事長詹正田大手筆砸百億元進軍南港、汐止，投資眼光精準。他投資房地產的心法是，跟著政府腳步走就對了。

從2017年下半年起，宜進紡織陸續公告聯合子公司光明絲織、億東纖維、大田國際開發公司等集團力量，共投資約10筆商用不動產交易，其中8筆都是在台北市南港區和新北市汐止區，且大多數買的都是廠辦大樓。另外有1筆為耗費19億元買進大東紡織台中後火車站的近萬坪土地和8500餘坪舊廠房；以及耗費5億元買下忠孝東路4段延吉街口的商辦大樓14樓整層535坪。

宜進紡織協理張恆嘉估算，從2017年下半年至今，集團購買商用不動產的金額高達新台幣93億元。

張恆嘉透露，宜進集團投資這些商用不動產，除了一筆南港成功路1640坪土地是自建總部辦公大樓外，其餘都是長期出租增加集團穩定收益。其中以6.1億元購進的南港軟體園區一棟6樓整層廠辦，採取售後回租方式，換算投資報酬率高達3.1%，比銀行定存利率好太多。

令人好奇的是，為何詹正田都選擇買進南港、汐止一帶的商用不動產。張恆嘉觀察指出，詹正田買房地產有一個重要的心法就是「跟著政府的腳步走」。

詹正田看中政府近年來規劃「東區門戶計畫」，是從台北市的信義計畫區一路到內湖科學園區，再到南港汐止一帶，不但有高鐵延伸，還有南港展覽館2館的新建，加上兩條捷運交會，未來勢必吸引更多企業進駐。

他舉例，8月底剛取得的一棟26樓樓層，已經與一家生技業者談妥長達10年的租約，房租每3年上調3%，租約收益非常穩定。

張恆嘉說，從這幾年觀察詹正田投資房地產的哲學，就是要投資交通便利的地段，雖然價格高，但出租容易，可發揮保值效果；反之若是地段不佳，即使再便宜，他也不會去投資。（編輯：鄭雪文）1080908