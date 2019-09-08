美中重啟談判助攻股市 法人：5G概念股看旺

（中央社記者韋樞台北8日電）國際股市歡迎美中重啟貿易談判，美股大漲，推升台股上週連3紅帶量越季線，外資近1週買超更逾300億元。法人指出，大陸扶植5G手機成長，加快關鍵零組件研發，台廠可望受惠。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中10月將在華府舉行新一輪貿易談判，投資人樂觀以對，美股大漲，提振台股帶量上攻，近3個交易日大漲逾200點，外資近1週更買超逾新台幣300億元，買超力道明顯加大。

廖哲宏指出，觀察現階段終端需求基本面未見明顯回溫，在不確定因素上，又有貿易稅增加壓抑需求，值得密切關注；不過，台灣電子廠受惠華為與中國品牌轉單效益，獲利逆勢成長，2020年又有5G手機滲透率拉高的題材，有望挹注相關成長力道。

廖哲宏說，半導體等庫存水位於第2季見到改善，伺服器近期也出現短期庫存訂單回補。另根據經濟部外貿局統計，今年前7月通訊、自行車、醫療器材、體育用品等8產業出口在美中貿易戰下逆勢成長，轉單效益顯現。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，貿易戰帶來的轉單及備胎轉正胎效應，持續發酵。以華為Mate20 X5G teardown為例，部分關鍵零組件已由華為自製，去美國化進度明顯優於預期，後市不容小覷。

鍾安綾表示，華為自製能力快速升級，顯示中國政府發展基礎建設的力道，全力扶植5G手機規格升級，有助相關關鍵零組件的研發進度，以及終端需求的增溫。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，投資人可留意股價基期低、伺服器、5G、AI及手機等產業趨勢股。全球半導體庫存持續去化，有利下游回補庫存，回補力道偏溫和，5G相關需求帶頭成長；貿易戰雖影響中國科技產業進展速度，但也間接加速中國去美國化的決心，台灣廠商包含晶片、功率放大器、射頻等零組件長線可望受惠。（編輯：鄭雪文）1080908