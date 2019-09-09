全台鋼筋大賣10萬噸 美國貨櫃廢鋼有機會反彈

（中央社記者韋樞台北9日電）澳洲鐵礦砂價格連跌6週後首見小反彈，但美國貨櫃廢鋼價格續跌創今年新低。豐興透露，上週全台鋼筋防守性買盤出籠，交易約10萬公噸，國際貨櫃廢鋼低檔盤旋甚久，隨時有機會反彈。

豐興鋼鐵鋼筋和廢鋼收購價連跌2週後，本週各式鋼品價介於平盤到下跌，國內廢鋼收購價每公噸跌新台幣200元，為7800元；鋼筋價格不變，每公噸為1萬6300元；型鋼基價每公噸下跌500元，為2萬500元，圓棒鋼（MQ）每公噸附加價再下跌500元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，美國大船廢鋼本週無報價；日本2H廢鋼本週下跌5美元，每公噸265美元；美國貨櫃廢鋼本週跌9美元，每公噸250美元；澳洲鐵礦砂停止6週以來的跌勢，本週首見每公噸上漲2.25美元，由每公噸85.85美元漲至88.1美元。

豐興鋼鐵指出，全球鋼鐵市場需求偏弱，大宗的汽車用鋼板和產業用鋼的成長力道偏弱，因此鐵礦砂原料難以維持高價，加上之前每公噸121美元的高價位時有投機炒作的因素在內，難免價格會回檔，本週首見6週跌勢以來的小反彈。

豐興鋼鐵認為，鐵礦砂小反彈不代表日後價格繼續上揚，主要是中國大陸北方十月初國慶日，為了避免空污影響天氣，對於高污染的行業祭出限產，預計10月之後的市場需求還要觀察。

至於鐵礦砂價格跌跌不休，對美國貨櫃廢鋼價格形成一定壓力，最新報價每公噸250美元，續創今年最低價，相對各式鋼鐵成品價格也不易反彈。豐興說，廢鋼需求減緩，且國際大買家土耳其要求降低報價，估計國際貨櫃廢鋼價格在低檔盤旋一陣子之後，隨時有機會反彈。

豐興透露，值得注意的是，由於鋼筋價格處於相對低點，上週國內防守型買盤大舉出籠，全台鋼筋交易量至少10萬公噸，豐興密切注意本週鋼品銷售情形，期盼後續價格出現U型反彈。（編輯：郭萍英）1080909