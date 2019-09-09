手搖飲旺季效應 六角雅茗-KY 8月營收高檔

（中央社記者江明晏台北9日電）受惠旺季效應與國際版圖拓展，六角營收連續5個月維持逾4億元高檔水準，雅茗-KY 8月合併營收創同期新高並登歷史次高。

六角今天公告2019年8月合併營收新台幣4.57億元，已連續5個月維持逾4億元高檔水準，主要除受惠旺季效應外，旗下「Chatime日出茶太」挾東南亞第一大手搖茶飲品牌持續在菲律賓、印尼等國展店，同步推升原物料銷售與加盟金收入也是主因。

六角8月合併營收較去年同期成長23.22%，累計1至8月合併營收32.56億元，年增率達32.26%。六角旗下「Chatime日出茶太」穩居東南亞手搖茶飲龍頭，並持續展店，菲律賓第一家庭在達沃市已開設第2家分店，全球展店版圖也持續擴張，8月於日本、北美、歐洲及紐澳等地區皆有斬獲，並首度前進北歐插旗冰島。

六角表示，目前北美展店達130家、為當地第一大手搖飲品牌；紐澳展店130家，穩坐大洋洲手搖飲龍頭寶座；歐洲則在插旗巴黎羅浮宮帶動品牌外溢效應下，持續搶進新市場，未來在歐洲的布局上，將不只是深化既有市場，也會同步著重於開拓新市場尋求新經銷合作夥伴。

日本方面，由於珍珠奶茶引爆熱潮帶動市場蓬勃發展，且行銷與產品力也強，「Chatime日出茶太」單店最高銷售紀錄由日本當地市場創下，加上公司在已居領先的東南亞市場，同店銷售成長維持高檔，推升8月營收動能持續走高。

同時，「Chatime日出茶太」穩居東南亞手搖茶飲龍頭，下半年，可望在日本市場突破35店，力拚成為日本第一大手搖茶飲品牌，加上印尼300店的里程碑，以及北美、歐洲、紐澳等新市場的展店布局，將推升「Chatime日出茶太」全年全球總店數逾千家，而六角國際全品牌總店家數來到2600家，持續推升合併營收與獲利表現。

雅茗-KY受惠旗下主力茶飲「快樂檸檬」品牌成功改造，全球展店速率高速成長，同步帶動原物料銷售以及加盟金和權利金收入增長，面對美中貿易戰紛擾，以及中國經濟成長趨緩衝擊，營收逆勢成長，8月合併營收達2.17億元，年增6.7%，月增0.84%，創同期新高並登歷史次高；累計今年前8月合併營收達新台幣15.37億元，年增4.61%，續創歷史同期新高。

展望後市，第3季為茶飲需求旺季，雅茗-KY「快樂檸檬」品牌成功改造後同店銷售大幅成長，強力推升全球展店速率，同時持續深化與「大白兔奶糖」、廈門的知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」的策略結盟與異業合作，展現爆發性成長。

此外，「快樂檸檬」海外市場再下一城，揮軍東南亞市場的越南，美國也加速展店，法人預期，雅茗-KY第3季營收可望較第2季季增逾雙位數，有機會挑戰單季營收再創歷史新高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1080909