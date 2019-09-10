動力8月營收恢復動能 股價衝漲停

（中央社記者韓婷婷台北10日電）電競顯示卡散熱風扇廠動力科技受惠英特爾（Intel）CPU缺貨問題解決，下游系統廠商消化舊款顯示卡庫存也告一段落，8月營收恢復動能，推動今天股價強勢漲停。

動力8月合併營收新台幣1.21億元 較上月成長35.32%，年增57.5%，創下近10個月來新高，由於困擾多時的CPU（中央處理器）缺貨問題解決，加上電競用風扇進入產業旺季，對下半年營運審慎樂觀。

展望下半年，動力表示，電競用及利基型散熱風扇產品進入旺季，出貨量逐步成長，AI智能風扇的市場接受度明顯提升，維持審慎樂觀態度。近期AMD及NVIDIA陸續發表新世代繪圖晶片，英特爾（Intel）CPU缺貨問題解決，下游系統廠商消化舊款顯示卡庫存告一段落，電競用散熱風扇出貨量持續增加，迎接下半年顯示卡出貨旺季。

產能配置上，動力表示，下半年在不影響出貨進度前提下，開始將部分產線遷移至江西新廠，以提升營運效率及控管成本費用，預估江西新廠明年第1季將試產，明年下半年進入量產階段，整體出貨量可望再增加2成以上。

動力今天受到營收攻上億元關卡，創下近10個月來新高利多激勵，股價開高強攻漲停價46.05元，漲停委買張數高掛超過2300張。（編輯：鄭雪文）1080910