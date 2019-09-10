台灣每人有2.5張保單 保單健診著重3大面向

（中央社記者劉姵呈台北10日電）台灣平均每人有超過2.5張壽險保單，不過許多人對保障內容不甚清楚，補足保障缺口更不知從何著手；專家提醒，每年至少要全盤性做一次保單健診，並從家庭責任額、風險承擔能力與保障缺口3大面向規劃。

根據保發中心統計，2018年平均每人保費支出為新台幣15萬5885元，其中高達14萬8865元均為壽險保費支出，台灣保險滲透率世界第一，平均每人就握有超過2.5張壽險保單。不過，面對手上的壽險保單，有許多民眾對保障內容與保額不甚清楚，補足保障缺口更不知從何著手。

首先，以現實的數據計算出對家庭責任的額度，用應備責任扣掉已備責任後，所得到的就是真正所需要的責任額度；應備責任項目包括有每月生活費用、房屋貸款、父母孝養金、子女教育金及期望的喪葬費；已備責任包括目前可變現資產、緊急預備金、勞保與已投保的商業保險。

再者，30歲上班族將步入青年階段正為自己的職涯努力奮鬥，和即將面臨退休生活和長照規劃的60歲壯年族群相較，2者風險承受度與保障需求截然不同，因此，同樣一張保單其提供的保障範圍可能無法終生適用。

富邦人壽建議，不同年紀會面臨不同的風險承擔能力，應每年定期為自己的所有保單進行總健診，像是可藉由保單健診系統「健檢百保箱」分析壽險、意外、醫療、長照及退休養老保障等保障缺口，針對不同人生階段作補強。

最後，許多人花了太多預算買了相同的保障，但真正的保障缺口卻沒有補足，保經業者也建議，每年保單健診時，應要重新檢視現有的保單符不符合目前的需求，以及當今的醫療趨勢。

舉例來說，現行健保制度下，住院手術費大部分健保會給付，且醫療技術的進步，通常不會住院太多天，但手術資材等相關費用會提高，這時候就最好有規劃實支實付住院醫療險，並提高雜費項目保額，以減輕現代自費醫療高額的負擔。（編輯：黃國倫）1080910