美廉社開700家門市 推友善回饋店讓下架品重生

（中央社記者江明晏台北11日電）三商家購旗下美廉社今天宣布開出第700家門市，同時發表新店型「友善回饋店」，估計每年可讓40萬下架品重生。

美廉社說明，不同於其他通路，美廉社店面較小，貨架數也相對精簡，商品上架陳列空間不及其他零售通路來的多。不論是市場銷售反應不佳、新品上市，原有商品或熱賣商品，都有可能計畫性下架。且退貨過程中，商品的品質和狀態也會因為搬運和運送流程，讓價值耗損殆盡，就得面臨報廢命運，一年報廢數量將近50萬件。

因此，為避免商品浪費最終下架退貨以及丟棄，美廉社2017年便實施不退貨政策，並於2019年7月，在新北市土城區、嘉義市西區、新竹縣芎林鄉三地正式開立「友善回饋店」專門店型，讓這些面臨下架的商品及時被集中，平均每個月就有40項商品計畫性下架進入友善回饋店，以最低約3折促銷價格販售，讓消費者用更優惠的價格取得，鼓勵不浪費。

目前一個月來，已讓3萬件商品集中到友善回饋店，民眾反應熱烈，也成功帶動門市2成的業績，估計每年可讓近40萬件商品下架後重生。

此外，美廉社持續關注環境保護議題，為消除因退貨造成的食物浪費，2018年11月投入惜食計畫，於台北市中正區及萬華區兩區共10家門市，與中正區忠勤里里長方荷生合作，至今捐贈食物總數共達843公斤，預計今年底惜食計畫將拓點至台北市其他行政區。

美廉生活圈旗下另一品牌心樸市集也致力環保議題，提倡減塑、少紙化，店內不提供塑膠袋。推行「袋袋相傳」計畫，鼓勵會員以二手紙袋到門市可加購價換取單品咖啡，一年減少約6萬個塑膠袋使用，從2016年開幕至今累計減少20萬個塑膠袋用量。（編輯：郭萍英）1080911