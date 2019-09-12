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中秋連假搶眼球商機 myVideo明年推原創內容

最新更新：2019/09/12 11:40

（中央社記者江明晏台北12日電）中秋連假將報到，OTT大搶眼球商機，LiTV在中秋節推出連假強檔，遠傳friDay影音近期炒熱韓劇商機，台灣大哥大旗下OTT影音服務平台myVideo除引進各國戲劇，明年將推更多元化的原創內容。

台灣大哥大旗下OTT影音服務平台myVideo統計，2019上半年myVideo戲劇館看片數較去年同期成長近5成，成長率高居全站之冠。

為滿足多元觀影需求，myVideo除了持續引進各國人氣戲劇，也跟開電信業OTT平台先河，今年再加碼深耕數部台灣自製戲劇，包括「我們與惡的距離」製作團隊大慕影藝新作「做工的人」、文策院投資的七十六號原子「七十六号恐怖書店之恐懼罐頭」等，預計明年將推更多元化的myVideo原創內容，打造台灣本土影音內容的發表平台。

myVideo首部自製戲劇「雙城故事」風光入圍本屆金鐘6項大獎，myVideo表示，除了將持續投入自製內容外，myVideo更從獨家引進的「BBC英劇專區」發現，國人對輕薄影集的接受度高，而且也符合通勤族快速追劇需求，因此與「七十六號原子」合作，將規劃推出每集約12分鐘的「電速劇」，明年myVideo原創內容將涵蓋懸疑、運動、職人等多元類型，滿足觀眾不同的影視需求。

凱擘大寬頻「myVideo148套餐」影音服務組合全新上線，每月148元即可享有「機上盒myVideo豪華月租＋HD99高畫質套餐」，助攻中秋連假收視。

LiTV 線上影視於8月中推出「隨選影片一年 888」抓住暑期的尾巴，創造佳績，LiTV決定再延長優惠期限，也在中秋節推出連假強檔。LiTV 線上影視董事長錢大衛表示， LiTV推動支持正版打擊盜版運動，所以對自家品牌要求更嚴格，絕對要求影音的超高畫質，播放順暢不卡頓，及內容豐富多元，這次的優惠活動更是希望消費者能花一點小錢進而體驗合法正版的影音。

遠傳friDay影音今年下半年斥資買下多部JTBC電視台戲劇，並邀請「18歲的瞬間」韓星邕聖祐、金香起、申承浩來台，開放會員報名見面會，炒熱韓劇話題與商機。（編輯：黃國倫）1080912

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