上市櫃公司中國與海外投資收益 連2季衰退

（中央社記者劉姵呈台北12日電）金管會今天公布，上市櫃公司今年第2季中國及海外投資收益較去年同期衰退72億、308億元，為連續2季衰退；證期局表示，中美貿易戰影響有限，主要是電子產品需求減緩，大中華區整體市場需求疲弱致獲利減少。

金融監督管理委員會證券期貨局今天公布，上市櫃公司今年第2季中國及海外投資情形，證期局副局長蔡麗玲表示，中國投資方面，在家數部分，截至今年第2季止，上市櫃公司1197家赴中國投資，占全體上市櫃公司總家數的75%，較去年底減少3家。

在累計投資金額部分，截至今年第2季止，上市公司累計投資新台幣2兆2914億元，上櫃公司2452億元，合計2兆5366億元，較去年底增加373億元。

蔡麗玲表示，主要是基於營運策略考量，增設中國子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展資金需求，增加大陸投資金額；上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

在投資損益部分，上市公司利益1070億元，上櫃公司利益56億元，合計利益有1126億元，較去年同期減少72億元。其中，上市公司投資利益較去年同期減少96億元，主要是其他電子業因通訊產品需求減緩所致；另外，部分公司因調整高毛利銷售結構，進而影響獲利。上櫃公司投資利益，則較去年同期增加24億元，主要是客戶備料增加及成本控管得宜所致。

再者，在海外投資（不含中國大陸地區）方面，家數部分，截至今年第2季止，上市櫃公司合計有1274家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數的79.82%，較去年底增加3家。

在累計投資金額部分，截至今年第2季止，上市公司累計投資6兆616億元，上櫃公司5906億元，合計6兆6522億元，較去年底增加1166億元，主要是因海外子公司營運資金需求、進行併購取得控制力或增加營運據點，因此增加海外投資金額。此外，上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

投資損益部分，截至今年第2季止，上市公司利益1837億元，上櫃公司利益154億元，合計利益1991億元，較去年同期減少308億元，上市公司主要是大中華區整體市場需求疲弱致獲利減少；上櫃公司則是受客戶庫存調整及銷售量下滑因素，致獲利減少。

至於媒體提問企業在中國與海外的投資收益，連2季出現衰退的原因，是否和中美貿易戰有關，官員也表示，有對企業做過調查，詢問中美貿易戰影響，企業主要反映是關稅加徵、產業供應鏈有些微影響，但因為企業大多早已提出因應措施，包括生產地轉移、或是調整售價將成本轉嫁給消費者等，因此影響很有限、影響不大。（編輯：張均懋）1080912