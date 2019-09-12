保險金上億無人領 保險局：業者要轉列負債

（中央社記者劉姵呈台北12日電）去年底有超過上億保險給付金找不到人領，金管會保險局今天表示，已發函產、壽險公會通知保險公司，用盡全力找到被保險人或受益人，且應付、未付款項都要轉列為負債或責任準備金。

金融監督管理委員會保險局副局長王麗惠今天表示，會有這麼多保險給付金無人領，是因為保險公司可能沒辦法跟被保險人還有受益人取得聯繫，導致給付金應付未付。

王麗惠表示，已經發函給產險、壽險公司，盡快找到人將款項給付給被保險人或受益人；且保險局也要求所有保險公司，在應付、未付款項都要轉列為負債或責任準備金，直到給付出去才能除列，如果一直找不到被保險人或受益人，這筆錢就會一直列在帳上。

此外，保險公司為了追查失聯保戶的戶籍資料，會透過戶政機關查詢，但常常要花時間到排隊、領號碼牌，且倘若戶籍資料沒有聯繫電話，保險公司通常要派人親自拜訪戶籍地址，但又因為可能發生與居住地址不同的情況，因此追查失聯保戶的效果不彰。

保險局官員表示，目前與內政部有在研議開放保險公司可以線上向戶政機關申請失聯保戶的戶籍資料，等確定會開放後會再公布。

壽險業者表示，通常會發生找不到人的狀況，可能的原因有家屬不知道過世親人有買過哪些保單、移民或搬家但卻沒有更改聯絡方式，建議保戶可以向壽險公會查詢，壽險公會會通知保險公司，再通知受益人；又或者如果和過世親人的父母、子女、配偶等沒有任何親戚關係，可以提出利害關係人資格證明查詢。（編輯：張均懋）1080912