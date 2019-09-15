蘋果新品價格親民添利多 台股續抱5G題材

（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果公司推出更多軟體服務，加上新品價格親民，投信看好為台股帶來正面幫助，後續除留意美中貿易戰發展，也須關注降息步調，預期5G相關產業及硬體升級將持續成為盤面主流。

美中雙方貿易談判互釋善意，市場期待美中10月談判進展，支撐12日台股重返10800點整數關卡，投資信心再度獲得提振，盤勢維持區間狹幅整理，加權指數終場上漲37.2點，收在10827.55點，週線連四紅，成交量新台幣1168.56億元。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美中雙方對貿易關稅略顯善意，蘋果公司（Apple）新品發表雖硬體規格僅符合市場預期，但更多的軟體服務推出，加上較為親民的價格，推動蘋果股價發表後表現強勁，對台股帶來正面幫助。

展望後市，鍾安綾預期美中貿易邊打邊談狀況將持續，不確定風險因素仍在，但對股票市場的影響力道逐步稀釋，投資人需審慎、但不須恐慌，大盤若因緊張氛圍拉回反而提供加碼機會。除美中貿易，後續降息步調也須關注，目前預期美今年再降息兩碼，降息步調牽動市場資金，建議投資人多加留意。

在題材面，鍾安綾表示，預期5G相關產業與5G帶動的硬體規格升級將持續成為盤面主流，PCB（印刷電路板）相關、光通訊、射頻、伺服器等類股可以持續關注。特別是在華為、三星推出5G手機後，推動市場更加了解5G手機設計結構，族群受惠程度高下立見，個股表現差異大；由於5G相關類股將不像今年初較多以題材驅動股價，基本面將會受到更多檢視。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，中秋節連假前，指數已進入高檔區，近一週指數雖大致維持在10800點關卡區間整理，但部分漲多族群面臨獲利了結壓力，中小型股明顯出現漲多拉回態勢，盤面資金轉向金融、權值大型類股。

在外資動向上，廖哲宏表示，隨著貿易戰和政治局勢和緩，外資維持買超力道；根據證交所統計，12日外資買超新台幣65.54億元，近一週外資買超累積達195億元以上，9月以來外資買超金額近500億元，顯示資金開始回籠。

廖哲宏進一步指出，台灣今年受惠美中貿易戰轉單、台商回流等正面因素，加上鄰近日韓市場受到日韓貿易戰影響，近期外資論壇展望也對台廠供應鏈後市看法更為樂觀，有助國際資金在做區域配置時加碼台股，也反映近期外資動能增溫，後市仍可正向看待。（編輯：鄭雪文）1080915