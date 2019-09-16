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電子商務夯 近半數上班族有意轉戰電商產業

最新更新：2019/09/16 11:31
1111人力銀行16日舉辦記者會，由1111人力銀行副總何啟聖（右2）公布「上班族前進電商意向調查」結果，並宣布「第四屆全國大學生B2B跨境電商競賽」開跑。中央社記者吳佳蓉攝　108年9月16日
1111人力銀行16日舉辦記者會，由1111人力銀行副總何啟聖（右2）公布「上班族前進電商意向調查」結果，並宣布「第四屆全國大學生B2B跨境電商競賽」開跑。中央社記者吳佳蓉攝　108年9月16日

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）民眾越來越常透過電商平台購物，電商產業也蓬勃發展，1111人力銀行調查，基於前景佳、可增加收入及工時彈性，高達46.7%上班族有意投入電商產業，其中以31至35歲從事意願最熱。

1111人力銀行今天發布「上班族前進電商意向調查」，於今年8月14日至9月9日進行網路問卷調查，有效樣本數1098份，信心水準95%，正負誤差值為2.96個百分點。

調查結果顯示，高達9成3上班族過去一年曾有過網路購物經驗，其中有53.7%曾利用網路購買海外商品，反映透過電商平台購物已成為日常生活一環。

進而，隨電商成為顯學，有46.7%受訪者表示未來有意投入電商產業，交叉比對年齡層以31至35歲者居多；想投入的幾大原因包括「電商是趨勢/產業前景佳」、「兼職增加收入」、「工作不受時間空間限制」、「培養第二專長」及「調薪機會多」等。

不過調查反映，實際上從事電商產業的上班族，年齡大多以21歲至25歲最多，重度使用網路的年輕世代愈容易跨入電商圈，從業比例也相對高；31-35歲上班族，雖然已累積一定職場經歷，對電商模式懷抱探索熱忱，但仍需要估評衡量自我職能才敢跨入該領域。

調查結果顯示，為順利投入電商領域，上班族事先進行的準備包括累積相關經驗（54.3%）、自學專業技能（40.6%）、積極拓展人脈（36.2%）及精進外語能力（27.2%）。偏好的電商模式則依序為「拍賣平台」（62.6%）、「社群平台（FB/IG）」（50.0%）及「電商整合實體門市」（48.3%）。

1111人力銀行副總經理何啟聖指出，至於上班族進入電商產業的期待薪資為5萬0920元，比實際受訪上班族平均薪資3萬6588元，高出近4成，期待投身電商產能為自己帶來薪資成長。

不過，高收入也伴隨更高的壓力，調查反映出，16.6%受訪者認為電商工作「非常有壓力」，認為「有壓力」的比重也高達45.9%；壓力主因來自電商產業瞬息萬變、時間壓力及同業間的競爭。

何啟聖表示，跨境電商崛起，正在快速改變國際貿易產業結構，為搶救逐漸衰退傳統貿易模式，並因應未來可能興起的貿易保護主義，中華國際經貿研究學會、台北市進出口商業同業公會與阿里巴巴國際站共同主辦「第四屆全國大學生B2B跨境電商競賽」，並於即日起至9月26日報名。

何啟聖說，參賽過程中將由知名業師傳授阿里巴巴國際站平台操作技巧，並搭配實務型電商培訓課程及數據蒐集策略，未來競賽觸角將逐年延伸至其他國際知名廠商平台，讓台灣學生和本地廠商熟悉不同的電子商務平台及操作模式。（編輯：鄭雪文）1080916

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